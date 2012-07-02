Консультация
Программа для редактирования данных в HTML-шаблоне
Нужна программа которая позволит менять изображение товара и данные о товаре. То есть создавать HTML шаблон с новыми данными.
Название товара
Сорт товара
Цена
Размер
Страна происхождения
Количество на палете
Вес
Срок 3 дня.
Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)
Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union
Общение в скайпе.
Заявки фрилансеров
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