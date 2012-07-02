Программа для редактирования данных в HTML-шаблоне

Нужна программа которая позволит менять изображение товара и данные о товаре. То есть создавать HTML шаблон с новыми данными.

Название товара

Сорт товара

Цена

Размер

Страна происхождения

Количество на палете

Вес

Срок 3 дня.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.