Программа для редактирования данных в HTML-шаблоне

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки112 просмотров

Нужна программа которая позволит менять изображение товара и данные о товаре. То есть создавать HTML шаблон с новыми данными.

Название товара

Сорт товара

Цена

Размер

Страна происхождения

Количество на палете

Вес

Срок 3 дня.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.

HTML
13 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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