Интеграция интернет-магазина с 1С 8.2 УТ

Требуется интеграция интернет магазина на основе CS-Cart 2.0.14 с 1С 8.2 УТ в части обмена заказами и товарами (прайсы, название, описание) в обе стороны. Детальнее уже лично.

Людей не имеющих опыта работы с 1С 8.2 просьба не беспокоиться. Требуется качественное выполнение задачи. Тестировать на работающем магазине ни кто недаст.