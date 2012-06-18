Парсер XML Файлов

Техническое задание для парсера XML

(ТЗ в гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1zdgwmo6nS-X6n62lR5tNHw56mGKFVm5yXNufSMxmWlc/edit)

Необходимо написать парсер XML файла примерно такого вида см. прикрепленный файл.

Результат парсера нужно выводить следующим образом: окно левая часть которого занимает список ветвей дерева например “Report_info”, “Computer_info” и т.д.

Правая часть отображает свойства ветвей списком т.е. Для ветви “Report_info” это будет DateCreate="18.06.2012 7:48:57" Version="1.0"

Названия ветвей нужно будет переводить и отображать на русском языке.

Названия свойств ветвей тоже нужно будет переводить на русский язык.

Значения свойств переводить не нужно.

В списке ветвей дерева слева от каждого пункта нужно подставлять соответствующую иконку.

Нужно организовать возможность сохранять отчет в формат html и Pdf.

Парсер должен понимать параметры командной строки:

-path

-сonvert

-save

Если не указан параметр -path выводить диалог открытия документа

Если параметр -convert присутствует но не указан явно, вывести диалог сохранения файла файла, где нужно будет указать формат и имя под которым сохранить отчет.

Если указан параметр -save но он пустой то вывести диалог сохранения файла.

Если не указаны параметры save и convert открыть окно просмотра отчета.

Файл пример XML: http://dl.dropbox.com/u/66629987/Report.xml

Язык программирования Delphi. Исходники проекта тоже должны быть переданы и компилиться под D2009.