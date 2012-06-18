Задача следующая. XBMC + Plugin + Login, пароль индивидуальный + инсталлятор. Login-пароли наверное с csv файла, формат уточню, неперинципиально. Сделать нечто, чтобы дежурная девочка, с минимальной квалификацией, могла создавать ...
Парсер XML на Delphi
Техническое задание для парсера XML
Скрин файла приложен.
Результат парсера нужно выводить следующим образом: окно левая часть которого занимает список ветвей дерева например “Report_info”, “Computer_info” и т.д.
Правая часть отображает свойства ветвей списком т.е. Для ветви “Report_info” это будет DateCreate="18.06.2012 7:48:57" Version="1.0"
Названия ветвей нужно будет переводить и отображать на русском языке.
Названия свойств ветвей тоже нужно будет переводить на русский язык.
Значения свойств переводить не нужно.
В списке ветвей дерева слева от каждого пункта нужно подставлять соответствующую иконку.
Нужно организовать возможность сохранять отчет в формат html и Pdf.
Парсер должен понимать параметры командной строки:
-path
-сonvert
-save
Если не указан параметр -path выводить диалог открытия документа
Если параметр -convert присутствует но не указан явно, вывести диалог сохранения файла файла, где нужно будет указать формат и имя под которым сохранить отчет.
Если указан параметр -save но он пустой то вывести диалог сохранения файла.
Если не указаны параметры save и convert открыть окно просмотра отчета.
Файл пример XML: http://dl.dropbox.com/u/66629987/Report.xml
Язык программирования Delphi. Исходники проекта тоже должны быть переданы и компилиться под D2009.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужна простая программа для отображения информации с промышленных весов. Весы соединяются с компом с помощью кабеля RS-485 Также нужно передать данные с весов через вайфай, например в виде веб-страницы, где будет отображаться вес. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется интеграция интернет магазина на основе CS-Cart 2.0.14 с 1С 8.2 УТ в части обмена заказами и товарами (прайсы, название, описание) в обе стороны. Детальнее уже лично. Людей не имеющих опыта работы ...Закрыт13 лет назад
- $25
Нужна программа которая позволит менять изображение товара и данные о товаре. То есть создавать HTML шаблон с новыми данными. Название товара Сорт товара Цена ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
КонсультацияПрикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать ПО для захвата, сжатия и передачи звука и видео, состоящее из двух модулей: 1) клиентская часть со следующими функциями: - захват видео с веб-камеры, - сохранение отдельных кадров и фрагментов ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать небольшую программку которая будет подключаться к удаленной mysql, и выводить все данные в DataGrid. Также хотелось бы чтобы при двойном щелчке на строке открывалась еще форма, содержащая информацию из строки. Типа детали. Ну ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо написать маленькую программу для мониторинга активности компьютера. Требования: 1) каждую минуту надо отправлять на URL: IP адрес, флаг об активности клавиатуры и мышки за последнюю минуту, т.е. если были движения и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужен инсталер под Mac Os и Винду. Детальное ТЗ в личку. Бюджет по договоренностиЗакрыт13 лет назад
Нужен макрос, надстройка для эксель файла. В таблице есть MainOrderID, в котором может быть несколько РоллИД. Макрос должен в MainOrderIDun – выводить список всех ОРДЕРС без повторений. ...Закрыт13 лет назад