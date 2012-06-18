SMS 2 Email

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Срочно.

есть 6 симок

надо : настроить стабильную передачу входящих смс сообщений на почтовый ящик

P.S. пробовали вставлять симки в модемы, и через win xp подключали 6 модемов в компу, не работает. все начинает сильно глючить и в итоге связь с модемами рвется и они в итоге не отвечают

13 лет назад
ID11
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

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