Задача по 1С

Приветствую!

Что мы имеем:

1С: Предприятие 8.2

Управление торговлей 10.3.18.3

Версия модуля интеграции на стороне 1С: CommerceML v2 для для УТ 10.3.18.3

Конфигурация допиленная под нужды клиента.

Всё это дело синхронизируется с Битрикс 11.5

Есть 2 "CF" файла конфигураций:

1. ОТ 15.06 с рабочим модулем обмена с сайтом

2. ОТ 05.07 без модуля обмена, но с оч незначительными изменениями(по словам клиента)

ЗАДАЧИ:

1. Совместить и сделать 1 конфигурацию, чтобы на последней версии конфига работал "модуль обмена с сайтом"

2. Сделать комментарии в конфиге, какие именно строки затрагиваются в конфигурации(вроде около трёх)

Нужна ли какая то ещё информация?

Оцените пожалуйста примерно объем работ\ценник.

Файлы отправлю потенциальному исполнителю.