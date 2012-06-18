Конвертер данных из Excel в XML

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок220 просмотров

Есть база данных заказов в Excel с указанием товара адреса доставки и т.д.

Надо написать конвертер этих данных в XML в соотвествии со спесификацией.

Пример заказа и спесификация XML в приложении. Бюджет неопределен т.к. я сам не могу оценить сложность проекта.

Обартите внимание, что в Excel две старницы

13 лет назад
Warpia
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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