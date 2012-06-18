Конвертер данных из Excel в XML

Есть база данных заказов в Excel с указанием товара адреса доставки и т.д.

Надо написать конвертер этих данных в XML в соотвествии со спесификацией.

Пример заказа и спесификация XML в приложении. Бюджет неопределен т.к. я сам не могу оценить сложность проекта.

Обартите внимание, что в Excel две старницы