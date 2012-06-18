Техническое задание для парсера XML (ТЗ в гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1zdgwmo6nS-X6n62lR5tNHw56mGKFVm5yXNufSMxmWlc/edit) Необходимо написать парсер XML файла примерно такого вида см. прикрепленный файл. Результат парсера нужно выводить следующим образом: окно ...
Программа-кликер
Требуется написать программу для автоматического кликания по ссылкам из поисковика Яндекс.
Программа должна работать с экселевским файлом, в котором указан запрос (который нужно ввести в поисковик) и адрес сайта.
Если в кратсе, то забиваем в экселевский файл домены и запросы к ним, а программа заходит на яндекс, вводит запросы и кликая по ссылкам переходит на сайты.
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P.S. Требуется работа через прокси + поддержка windows 2003.
P.S. Кликать нужно не по рекламе, а по результатам поиска.
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