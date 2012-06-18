Программа-кликер

Требуется написать программу для автоматического кликания по ссылкам из поисковика Яндекс.

Программа должна работать с экселевским файлом, в котором указан запрос (который нужно ввести в поисковик) и адрес сайта.

Если в кратсе, то забиваем в экселевский файл домены и запросы к ним, а программа заходит на яндекс, вводит запросы и кликая по ссылкам переходит на сайты.

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P.S. Требуется работа через прокси + поддержка windows 2003.

P.S. Кликать нужно не по рекламе, а по результатам поиска.