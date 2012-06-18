Техническое задание для парсера XML (ТЗ в гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1zdgwmo6nS-X6n62lR5tNHw56mGKFVm5yXNufSMxmWlc/edit) Необходимо написать парсер XML файла примерно такого вида см. прикрепленный файл. Результат парсера нужно выводить следующим образом: окно ...
Интеграция CRM
Главная цель проекта – создать механизм передающий данные между двумя системами.
Возможные методы – через websocket или интеграцию через COM. Прочие методы открыты к рассмотрению.
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