Главная цель проекта – создать механизм передающий данные между двумя системами. Возможные методы – через websocket или интеграцию через COM. Прочие методы открыты к рассмотрению.
Программа для iOS
Необходимо создать программу, читающую баркод и, если баркод соответствует заданному, выдающую определенную графическую информацию.
Выбранный исполнитель
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