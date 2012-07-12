Программа для iOS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка245 просмотров

Необходимо создать программу, читающую баркод и, если баркод соответствует заданному, выдающую определенную графическую информацию.

iOS
13 лет назад
deyeff
Деев 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
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Приятный в общении заказчик, оплата была произведена без проблем - рекомендую!

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grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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