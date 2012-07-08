Delphi c использованием СУБД Firebird

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Закрыт4 заявки225 просмотров

В работе предприятия используется программа написанная на Delphi c использованием СУБД Firebird, требуется специалист, умеющий дописать к данной программе необходимые разделы, или функции.

Все данные на почту: [email protected] Олег или [email protected]

для жителей Ukraine - дам телефон технического руководителя, он детально объяснит что именно необходимо делать. А пока - все запросы на почту.

Delphi
13 лет назад
mazaalay
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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