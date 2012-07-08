В работе предприятия используется программа написанная на Delphi c использованием СУБД Firebird, требуется специалист, умеющий дописать к данной программе необходимые разделы, или функции.

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