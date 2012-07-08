C#: функция получения PR (с гугла)

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки194 просмотра

Раньше получал PR с toolbarqueries.google.com , однако сейчас функция перестала работать. Нужно реализовать данную функцию, чтобы получала PR заданной страницы. Функция имеет следующее определение:

//url – страница для которой определить pr

//proxy – прокси, которую использовать при определении

int getpr(string url, WebProxy proxy)

{

}

На выходе возвращается выданной значение PR либо -1 (когда Google говорит что PR n/a), либо от 0 до 9.

Оплата после тестирования по teamviewer. 10$

13 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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