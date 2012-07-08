C#: функция получения PR (с гугла)

Раньше получал PR с toolbarqueries.google.com , однако сейчас функция перестала работать. Нужно реализовать данную функцию, чтобы получала PR заданной страницы. Функция имеет следующее определение:

//url – страница для которой определить pr

//proxy – прокси, которую использовать при определении

int getpr(string url, WebProxy proxy)

{

}

На выходе возвращается выданной значение PR либо -1 (когда Google говорит что PR n/a), либо от 0 до 9.

Оплата после тестирования по teamviewer. 10$