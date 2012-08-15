Заливщик по фтп на языке питон

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Завершен1 заявка126 просмотров

Вообщем нужен заливщик по фтп на языке програмирования питон.

Обращаться только с опыпом работы и говорить сразу за сколько вы займетесь и сроки выполнения.

https://github.com/aaronsw/pytorctl вот сылка на модуль через него надо делать заливку файлов, каждая новая заливка новый айпи адрес можно в один поток. Потом есть папка в ней папки с именами сайтов и оттуда надо заливать файлы на сервера, включить по списку адрес урл |логин|пароль|ftp доступ|папка куда заливать на сервере.

Надеюсь более понятно написал теперь.

Подробнее обращаться в аську:412605151

Python
13 лет назад
ms777
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Ну вообщем заказал прогу у Антона все сделал в срок, доволен, рекомендую.
Задание получил с точным описанием, после выполенения - получил оплату. Что ещё нужно! Реккомендую

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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