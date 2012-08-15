Заливщик по фтп на языке питон

Вообщем нужен заливщик по фтп на языке програмирования питон.

Обращаться только с опыпом работы и говорить сразу за сколько вы займетесь и сроки выполнения.

https://github.com/aaronsw/pytorctl вот сылка на модуль через него надо делать заливку файлов, каждая новая заливка новый айпи адрес можно в один поток. Потом есть папка в ней папки с именами сайтов и оттуда надо заливать файлы на сервера, включить по списку адрес урл |логин|пароль|ftp доступ|папка куда заливать на сервере.

Надеюсь более понятно написал теперь.

Подробнее обращаться в аську:412605151