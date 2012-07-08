Доработать программу автомат. рассылки объявлений

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Закрыт4 заявки120 просмотров

Доработать программу по автоматическому постингу объявлений.

Работал программист, но случилось так что по состоянию здоровья он ее не доделал...

ТЗ на программу прикрепил.

Технические данные для программиста:

- программа написана на языке C# в VisualStudio 2010;

- использует некоторые сторонние компоненты, все необходимые библиотеки находятся в папке dll.

Все исходники выдам.

13 лет назад
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34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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