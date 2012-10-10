ПО для планшета Android

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Завершен3 заявки215 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо разработать прототип программы для планшета на базе Android. Предварительное ТЗ есть.

Все детали при личном общении (в заявке всего не расписать).

Наличие портфолио для Android - обязательно.

с уважением,

Ростислав Билик

Android
13 лет назад
arb065
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lokoArt
Артём 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
90 дней
Готов дать самую высокую оценку Артему! Он очень ответственно подошел к работе. Проект достаточно сложный и многие технические моменты необходимо было придумать и предложить со стороны исполнителя. Артем блестяще с этим справился. Иногда конечно бывали досадные ошибки (а без них ПО и не бывает), но они мгновенно исправлялись, а это самое главное. Буду обращаться в будущем. Рекомендую Артема, не пожалеете!!!
Сотрудничество с Ростиславом мне понравилось. Цели были поставлены четко, если возникали какие-то вопросы отвечал быстро. Оплата происходила всегда без задержек. Хороший заказчик. С удовольствием бы продолжил с ним сотрудничество.

Заявки фрилансеров

lokoArt
Артём 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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