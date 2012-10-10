Нужно подготовить интерактивный флип-бук. Обязательное условие: листы должны переворачиваться с визуальным эффектом пальца в качестве исходника есть ПДФ-файл, 200 страниц. Нужно записать флеш-листалку с резиновыми страницами,возможностью отдельного просмотра всех картинок книги, с ...
ПО для планшета Android
Здравствуйте,
Необходимо разработать прототип программы для планшета на базе Android. Предварительное ТЗ есть.
Все детали при личном общении (в заявке всего не расписать).
Наличие портфолио для Android - обязательно.
с уважением,
Ростислав Билик
Выбранный исполнитель
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