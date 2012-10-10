ПО для планшета Android

Готов дать самую высокую оценку Артему! Он очень ответственно подошел к работе. Проект достаточно сложный и многие технические моменты необходимо было придумать и предложить со стороны исполнителя. Артем блестяще с этим справился. Иногда конечно бывали досадные ошибки (а без них ПО и не бывает), но они мгновенно исправлялись, а это самое главное. Буду обращаться в будущем. Рекомендую Артема, не пожалеете!!!