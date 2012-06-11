Есть vps на centOS, нужно настроить VPN сервер.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок151 просмотр

есть vps на centOS. нужно настроить впн сервер который раздает белые, реальные ip предоставленные хостером.

CentOS
13 лет назад
vsetkin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров