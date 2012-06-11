Прочитать логи сервера, выяснить причину появления на сайте вредоносного кода. И защитить сайт, чтобы в будущем данная проблема не повторилась. Описываю ситуацию: Примерно 06.07.2012 появилась такая проблема: при заходе ...
Настроить внешний ip
Есть внешний ip, нужно его настроить для виртуальной машины, поднятой на одном из компов, подключенном к сети посредством dlink320
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходима услуга по установке и настройке тикет-системы. Цель: Тикет-система должна полностью заменить использование почтового клиента при обработке входящих сообщений. Тикет-система должна решать следующие задачи: - существует несколько вебсайтов ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Не работает отправка он-лайн заказов с сайта на почту. Скорее всего это связано с переносом на другой хостинг. Задача - разобратся в чём дело и настроить отправление заказов.Завершен13 лет назад
Добрый день. Готов оплатить время специалиста, который поможет понять проблему, с которой не сталкивался никогда за последние 10 лет (можем соединиться для тестов через тим вивер) (skype - illusionmgs) У меня ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://eastbooking.ua/ скайп gkoadeСистемное администрирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
На нашем Linux сервере установленно 2 сертификата, один из них истекает 06.07.2012 а второй 12.07.2012. Сейчас куплю сертификат от godaddy и его нужно будет сейчас установить. У кого есть опыт в ...Завершен13 лет назад
- $50
На сервер в hetzner, после неприятного опыта с блокировкой сервера из-за ддос атаки, нужно поставить/настроить защиту. Подумываю, что лучший вариант - csf. Атака была SYN-flood на 80 порт. ОС ...Завершен13 лет назад
Нужна консультация и дальнейшая настройка терминального сервера в Windows Server 2008. Подробности в ICQ.Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $210
Есть стакан ордеров deep.fxopen.com/publish.htm в котором проходят сделки. Необходимо найти способ как оттуда выуживать информацию и далее вести подсчет ордеров по Bid и Ask на ценовых уровнях, также разницу объемов, дополнительный анализ в виде ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо выполнить настройку ПО на сервере и оказать консультации по проведению онлайн-трансляции (количество участников до 20)Системное администрирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад