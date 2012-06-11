Настроить внешний ip

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки169 просмотров

Есть внешний ip, нужно его настроить для виртуальной машины, поднятой на одном из компов, подключенном к сети посредством dlink320

13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ruslanweb
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

ruslanweb
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад