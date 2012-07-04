Решить проблему с вылетами из сети

Добрый день. Готов оплатить время специалиста, который поможет понять проблему, с которой не сталкивался никогда за последние 10 лет (можем соединиться для тестов через тим вивер)

(skype - illusionmgs)

У меня дома есть 2 подключенных провайдера -которые в квартиру провели независимые друг от друга витые пары (я работаю дома, и для страховки провел две линии)

Дней 10 назад несколько сайтов начали постоянно рвать соединение (время ожидания от сервера истекло) некоторые Сайты ( в том числе и мой) расположены на немецком HETZNER (это так, к сведению -может поможет)

Начали думать, трассировать маршруты - потерь пакетов нет в обе стороны, либо есть незначительные . Запросил инфо у провайдеров -говорят, что у них порядок и всё идёт чисто

Запросил инфо у своего хостера -всё передал, все трассировки -всё чисто

Один человек предположил, что у меня некорректно стали работать дрова на сетевой карте -обновил -не помогло . Думаю -наверное сетевуха подустала - поменял ее на новую -не помогло

Жена через ноутбук работает с теми же сайтами через WIFI роутер и- и у нее ничего не рвется!!

Значит проблема точно в моем железе или каком -то конвликте оборудования!

Ладно (подумал я), есть еще вариант проверить -пошел, и купил модем 3G у провайдера мобильной связи

Уже 3-й день работаю -никаких обрывов и потерь на линии.

Загадка - как такое может быть -два независимых провайдера рвут сеть, хотя трассировка показывает полный обмен пакетами, и в тоже время эти сайты рвут соединение до сервера

А 3G работает корректно и за 3 дня не было вылетов

Ищу специалиста!