Установить SSL certificat на dedicated Linux

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Завершен2 заявки88 просмотров

На нашем Linux сервере установленно 2 сертификата, один из них истекает 06.07.2012 а второй 12.07.2012. Сейчас куплю сертификат от godaddy и его нужно будет сейчас установить.

У кого есть опыт в администрации линукс серверов и сейчас немного времени?

Нам нужен человек, который на долгосрочной основе будет проводить подобные работы.

Linux
13 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Отлично сработались с Кириллом - рекоммендую!
Отличный обстоятельный заказчик. Приятно было сотрудничать. Могу только рекомендовать!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
13 лет назад