Установить SSL certificat на dedicated Linux

На нашем Linux сервере установленно 2 сертификата, один из них истекает 06.07.2012 а второй 12.07.2012. Сейчас куплю сертификат от godaddy и его нужно будет сейчас установить.

У кого есть опыт в администрации линукс серверов и сейчас немного времени?

Нам нужен человек, который на долгосрочной основе будет проводить подобные работы.