Наладить отправку почты. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок189 просмотров

Не работает отправка он-лайн заказов с сайта на почту. Скорее всего это связано с переносом на другой хостинг. Задача - разобратся в чём дело и настроить отправление заказов.

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день
Задача выполнена. Потребовалось общение с саппортом хостера, которое полностью взял на себя фрилансер. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад