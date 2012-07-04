Нужна помощь в создании хостинг-компании, установить ос,cpanel или другую панель управление хостингом и т.д. Встроить в сайт компании и сделать raid масивы. Нужно что бы полностью всё было как у нормальных хостингов, php/mysql/email ...
Установка и настройка тикет-системы Otrs
Необходима услуга по установке и настройке тикет-системы.
Цель: Тикет-система должна полностью заменить использование почтового клиента при обработке входящих сообщений.
Тикет-система должна решать следующие задачи:
- существует несколько вебсайтов (пять), с которых поступает корреспонденция (e-mail). Каждый веб-сайт должен соответствовать отдельному разделу в тикет-системе, однако должен быть интегрирован в единую тикет-систему;
- необходима возможность помечать входящие письма как спам;
- возможность назначать ответственное лицо за тикет;
- возможность назначить тикет на другое лицо;
- смена статусов тикета;
- смена приоритетов;
- распознавать тему письма при добавлении Re, Fwd и т.п. и добавлять письмо к уже имеющемся тикету;
- ответ по тикету = письмо на почту пользователя-инициатора тикета;
- уведомления на почту агентов поддержки об изменениях по тикету.
Соответственно, ищем специалиста, который:
а) обладает опытом работы с Otrs
б) установит на нашем сервере
с) настроит.
Ждем предложений. Спасибо.
Для контактов:
ICQ 298-293-149
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