Установка и настройка тикет-системы Otrs

Необходима услуга по установке и настройке тикет-системы.

Цель: Тикет-система должна полностью заменить использование почтового клиента при обработке входящих сообщений.

Тикет-система должна решать следующие задачи:

- существует несколько вебсайтов (пять), с которых поступает корреспонденция (e-mail). Каждый веб-сайт должен соответствовать отдельному разделу в тикет-системе, однако должен быть интегрирован в единую тикет-систему;

- необходима возможность помечать входящие письма как спам;

- возможность назначать ответственное лицо за тикет;

- возможность назначить тикет на другое лицо;

- смена статусов тикета;

- смена приоритетов;

- распознавать тему письма при добавлении Re, Fwd и т.п. и добавлять письмо к уже имеющемся тикету;

- ответ по тикету = письмо на почту пользователя-инициатора тикета;

- уведомления на почту агентов поддержки об изменениях по тикету.

Соответственно, ищем специалиста, который:

а) обладает опытом работы с Otrs

б) установит на нашем сервере

с) настроит.

Ждем предложений. Спасибо.

Для контактов:

ICQ 298-293-149