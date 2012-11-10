Разработка под операционные системы Windows, Linux, Mac OS X
Предлагаемые услуги:
- Разработка прикладного и системного ПО
- Разработка клиент-серверного ПО
- Защита и исследование защиты ПО
- Разработка систем управления и автоматизации
Владение языками программирования и технологиями:
- C, C++
- Ассемблер
- Python
- Qt
Портфолио
- Buffer saver161 просмотр
- Контроль времени183 просмотра
Отзывы заказчиков
$1500
2 балла
9 лет назад
Все очень печально, несоблюдение сроков, отвратительная коммуникация, работа из-под палки! Все худшее чем пугают тех кто заказывает у фрилансеров в одном лице! Сроки исполнитель устанавливал, завысил их в 2 раза, взял предоплату, пропал на месяц, появился под конец срока исполнения первой части работы, с какой-то поделкой, выполненной на низком уровне, только что бы было что-то показать. Мне надо было еще в тот момент разорвать "сотрудничество", но я решил продолжить так как исполнитель списал все на проблемы со здоровьем. Лучше не стало, исполнитель пропадал на недели, делал все не особо заботясь об удобстве программы. Короче, предоплату уже не вернуть, сроки сорваны, заказывать надо снова у добросовестного исполнителя!
$50
10 баллов
11 лет назад
Все сделал по срокам, за адекватную стоимость. Помог все у меня удаленно настроить. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший работодатель, приятный в общении, предоставил все условия для тестирования. Не давал жестких ограничений, свобода выбора любых сторонних библиотек. Рекомендую.
$30
10 баллов
11 лет назад
Народ,рекомендую Романа!!! Первый отозвался на заявку! Все сделал в срок! (До утра все было готово). Под мои пожелания кое что подправил! И самое главное - когда у меня возникла проблема - потратил несколько часов общения через личку а потом на удаленном доступе все сделал!!! Проблема была у меня. Человек не отморозился после получения денег а довел все до конца. А то у меня уже и руки опустились. РЕКОМЕНДУЮ!!!
$250
10 баллов
11 лет назад
Проект выполнен на отлично. Мы получили хорошо задокументированную программу в оговоренные сроки. Обязательно будем работать с Романом и дальше.
Прикладное ПО
4 отзыва(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга