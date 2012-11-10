Все очень печально, несоблюдение сроков, отвратительная коммуникация, работа из-под палки! Все худшее чем пугают тех кто заказывает у фрилансеров в одном лице! Сроки исполнитель устанавливал, завысил их в 2 раза, взял предоплату, пропал на месяц, появился под конец срока исполнения первой части работы, с какой-то поделкой, выполненной на низком уровне, только что бы было что-то показать. Мне надо было еще в тот момент разорвать "сотрудничество", но я решил продолжить так как исполнитель списал все на проблемы со здоровьем. Лучше не стало, исполнитель пропадал на недели, делал все не особо заботясь об удобстве программы. Короче, предоплату уже не вернуть, сроки сорваны, заказывать надо снова у добросовестного исполнителя!