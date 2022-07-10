Предоставить базу компаний сегмента Enterprise России и СНГ

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок301 просмотр

Требуется помощь в предоставлении списка компаний по России (возможно и СНГ - Беларусь, Казахстан и т.д.) использующие в своей СУБД в качестве аналитики, прогнозирования, управленческой отчётности MS Power BI, Oracle, IBM PA, Cognas и т.д. Для замены на отечественного вендора (дистрибутивный платформенный софт). требования к полям - компания, оборот, ЛПР, телефон, почта.  Если можно - хотя бы актуальный список компаний. Также пока возможно только РФ.

3 года назад
guest_16575320700272
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить бизнес процессы в СРМ Creatio Terrasoft

    Требуется настройка бизнес процессов в СРМ Creatio Terrasoft. Включает автоматическое создание сделок из лидов, управление дедлайнами и фидбеком по отгрузке товаров, а также выполнение задач по заявкам СТО и Будкомплект. Настройка уведомлений в Telegram также необходима. Ожидаются детальные проработки всех процессов.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с эксель расчеты для футбола

    Требуется провести расчеты в Excel для определения силы футбольных команд по угловым ударам на основе статистики прошедших матчей. Основной задачей является обработка данных из предоставленного файла и вычисление необходимых показателей.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Преобразование данных

    Требуется разработать скрипт, который будет извлекать фрагменты данных из файла cadb и преобразовывать их в формат xls. После обработки данные должны быть собраны обратно в исходный файл cadb. Исходные данные предоставлены для работы.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать приложение стек : Javascript ,React ExtReact, Node.js, Postgr

    Требуется разработать приложение с использованием стека технологий JavaScript, React, ExtReact, Node.js и Postgr. Необходимы знания в работе с базами данных. Вся информация представлена в документе Word.

    JavaScriptNode.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен парсер валют с бинанса

    Требуется разработка парсера курсов валют с Binance, который будет обновлять данные в онлайн-таблице (например, Google Sheets). Парсер должен отображать актуальные курсы на покупку и продажу USDT в ПриватБанке для различных сумм. Данные берутся из открытых источников, включая 3-4 последние значения продавцов. Подробности уточняются в переписке.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ВКР. 3 глава(практика) ГИС Панорама/БД

    Задача заключается в анализе и создании базы данных для управления загруженностью. Необходимо конвертировать данные в ГИС Панорама и продемонстрировать методы управления загруженностью. Ожидается детальная проработка практической части проекта.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по настройке elasticsearch на laravel

    Необходима консультация по настройке elasticsearch для проекта на Laravel. Задача заключается в оптимизации поиска с учетом приоритетных полей: Название и Ссылка, а также учете опечаток и исправления раскладки. Ожидается помощь в настройке и оптимизации запросов для улучшения результатов поиска.

    Laravel
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Запись курса по qa-тестировщик (по).

    Требуется специалист для записи онлайн курса по qa-тестированию объемом 12 уроков по 1 часу. Имеется 90% готового материала, необходимо перезаписать с примерами. Исполнитель должен разбираться в теме, иметь опыт работы тестировщиком и репетитором, а также знать SQL и иметь тестируемый сайт.

    SQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад