Требуется помощь в предоставлении списка компаний по России (возможно и СНГ - Беларусь, Казахстан и т.д.) использующие в своей СУБД в качестве аналитики, прогнозирования, управленческой отчётности MS Power BI, Oracle, IBM PA, Cognas и т.д. Для замены на отечественного вендора (дистрибутивный платформенный софт). требования к полям - компания, оборот, ЛПР, телефон, почта. Если можно - хотя бы актуальный список компаний. Также пока возможно только РФ.