Требуется специалист для записи онлайн курса по qa-тестированию объемом 12 уроков по 1 часу. Имеется 90% готового материала, необходимо перезаписать с примерами. Исполнитель должен разбираться в теме, иметь опыт работы тестировщиком и репетитором, а также знать SQL и иметь тестируемый сайт.
Консультация по настройке elasticsearch на laravel
Нашей команде нужна консультация по настройке приоритетов поиска в базе знаний, поиск построен на elasticsearch, а сам проект на laravel. У команды разработки сейчас стоит один приоритетный вопрос:
Есть модели с некоторыми наборами полей.
Всегда можно выделить два поля:
- Название
- Ссылка
- Id - ну куда уж без идентификатора...?
Нужно:
1) Чтобы результаты поиска по эти полям всегда были в начале результата поиска.
2) Поиск шел с учетом опечаток (ну за исключением айдишника) и с исправлением раскладки
3) А потом результат полнотекстового поиска по остальным полям.
Мы предлагаем созвониться с командой, покажем конкретный запрос, код, если вы готовы проконсультировать по настроке, то уже будем договариваться о дальнейших встречах, сколько их нужно, за какую цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в извлечении уникальных значений из столбца с тегами, разделенными запятыми в MySQL. Пример: из столбца 'composition' получить уникальные теги и их количество. Требуется решение с использованием PHP и MySQL для обработки данных.Завершен3 года назад
Требуется создать базу данных на MySQL по теме учета контингента студентов. Необходимо выполнить задания согласно предоставленному скрину, результаты представить в виде презентации и исходных файлов, включая дамп базы, схемы данных, модели и структуру таблиц.Закрыт3 года назад
Требуется разработка уникальных дескрипшенов для каждой страницы сайта. Цель - улучшение SEO и привлечение более целевой аудитории. Необходимо, чтобы тексты были информативными и соответствовали тематике страниц.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2
Требуется переместить базу данных из Access в SQL. Необходимо выполнить трансформацию данных и настроить соответствующую структуру для работы с новой системой. Подробности о формате и объеме данных предоставлены по запросу.Завершен3 года назад
Необходима помощь в анализе базы данных MySQL, связанной с покупками и продажами товаров. Требуется рассчитать ежедневную прибыль методом LIFO, среднюю стоимость остатков, количество покупок и продаж, а также оборот. Результатом может быть новая таблица или SQL запрос. Знания VBA и возможность переноса логики из Excel в MySQL будут плюсом.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо спарсить модели автомобилей Haval, Geely, Chery и Changan с официальных сайтов. Данные включают модель, коробку, объем двигателя, расход, цену и фото. Спарсенные данные должны быть внедрены в базу Telegram-бота, разработанного на GO, с возможностью добавления дополнительных параметров.Завершен3 года назад
Необходимо вывести данные из базы данных PostgreSQL в отчет Google Data Studio. Требуется дополнить существующий отчет, с возможностью удаленного подключения для детализации технического задания. Также возможно обучение по данному процессу за дополнительную плату.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать базу данных и связать её с проектом в Visual Studio. Ожидается настройка структуры данных и интеграция с приложением.Завершен3 года назад
Необходимо создать базу данных 'Университет', включающую таблицы с характеристиками: сотрудники, кафедры, дисциплины и расписание на 4-6 человек. Также требуется подготовка соответствующих SQL-запросов для работы с данными.Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад