Консультация по настройке elasticsearch на laravel

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Закрытнет заявок446 просмотров

Нашей команде нужна консультация по настройке приоритетов поиска в базе знаний, поиск построен на elasticsearch, а сам проект на laravel. У команды разработки сейчас стоит один приоритетный вопрос:

Есть модели с некоторыми наборами полей.

Всегда можно выделить два поля:

- Название

- Ссылка

- Id - ну куда уж без идентификатора...?

Нужно:

1) Чтобы результаты поиска по эти полям всегда были в начале результата поиска.

2) Поиск шел с учетом опечаток (ну за исключением айдишника) и с исправлением раскладки

3) А потом результат полнотекстового поиска по остальным полям.

Мы предлагаем созвониться с командой, покажем конкретный запрос, код, если вы готовы проконсультировать по настроке, то уже будем договариваться о дальнейших встречах, сколько их нужно, за какую цену.

Laravel
3 года назад
guest_1657108864625
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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