Есть mysql база данных покупок и продаж товаров.

Необходимо по каждому товару рассчитать:

1. ежедневную прибыль методом LIFO (важно!)

2. среднюю стоимость остатков по каждому товару, который не продан

3. кол-во покупок

4. кол-во продаж

5. оборот

Результатом работы может быть новая таблица БД (в идеале) и/или sql запрос, который выводит необходимые данные. Исходная таблица с товарами может быть изменена под ваши требования: добавить поле, изменить что-либо и тд.

Также есть excel файл, который делает почти все это. В нем используется VBA и стандартные формулы. Если есть разбирающиеся в VBA и способные перенести логику подсчетов из excel в MySQL, вэлкам.