Работа с БД MySQL, знания складского учета приветствуются

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки591 просмотр

Есть mysql база данных покупок и продаж товаров. 

Необходимо по каждому товару рассчитать:

1. ежедневную прибыль методом LIFO (важно!)

2. среднюю стоимость остатков по каждому товару, который не продан

3. кол-во покупок

4. кол-во продаж

5. оборот

Результатом работы может быть новая таблица БД (в идеале) и/или sql запрос, который выводит необходимые данные. Исходная таблица с товарами может быть изменена под ваши требования: добавить поле, изменить что-либо и тд.

Также есть excel файл, который делает почти все это. В нем используется VBA и стандартные формулы. Если есть разбирающиеся в VBA и способные перенести логику подсчетов из excel в MySQL, вэлкам.

MySQLSQLVBA
3 года назад
skreebah
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тимашов
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
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Никита
 
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Был
3 месяца назад
7 отзывов(-3)
3 года назад

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