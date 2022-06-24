Необходимо спарсить модели автомобилей Haval, Geely, Chery и Changan с официальных сайтов. Данные включают модель, коробку, объем двигателя, расход, цену и фото. Спарсенные данные должны быть внедрены в базу Telegram-бота, разработанного на GO, с возможностью добавления дополнительных параметров.
Работа с БД MySQL, знания складского учета приветствуются
Есть mysql база данных покупок и продаж товаров.
Необходимо по каждому товару рассчитать:
1. ежедневную прибыль методом LIFO (важно!)
2. среднюю стоимость остатков по каждому товару, который не продан
3. кол-во покупок
4. кол-во продаж
5. оборот
Результатом работы может быть новая таблица БД (в идеале) и/или sql запрос, который выводит необходимые данные. Исходная таблица с товарами может быть изменена под ваши требования: добавить поле, изменить что-либо и тд.
Также есть excel файл, который делает почти все это. В нем используется VBA и стандартные формулы. Если есть разбирающиеся в VBA и способные перенести логику подсчетов из excel в MySQL, вэлкам.
Заявки фрилансеров
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