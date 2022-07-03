Необходимо объединить два SELECT-запроса в одну процедуру и разместить их во VIEW для работы с базами данных Oracle. Ожидается создание эффективного решения с учетом специфики SQL.
Настроить бизнес процессы в СРМ Creatio Terrasoft
БП “Лиды”
- Сделать автоматическое создание сделки из лида в зависимости от стадии завершения лида
- Активность“Взять фид бек по отгруженному товару
- подборщику
- дедлайн 7 дней
- указать отдельную группу “Фидбек по отгрузке товара”
- ссылка на гугл документ в описании)
- Активность “Разобраться с причиной провала сделки отгрузки товара”
- старшему продажнику
- дедлайн 1 день
- указать отдельную группу “Проваленные сделки на отгрузку товара”
- ссылка на гугл документ в описании
- Сделка просрочена
- подборщику
- наблюдатель старший продажник
- дедлайн 1 дней
- указать отдельную группу (просроченные сделки)
- ссылка на гугл документ “ в описании
- Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день
- “Фидбек по выполненному ремонту” (приемщику)
- приемщику
- дедлайн 7 дней
- указать отдельную группу “Фидбек по выполненному ремонту”
- ссылка на гугл документ в описании)
- “Разобраться с причиной провала сделки Заявки СТО” (старшему приемщику)
- Сделка просрочена
- Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день
- “Актуализировать запрос через 5 дней после провала сделки
- На ответственного
- Вываливать задачу сразу с дедлайном 7 дней
- В отдельную группу
- Ссылка в описании
- Заполнение дедлайна при создании сделки 5 день
- Если сделка успешная через неделю подбить итог (можно без звонка)
- Автоматом проставлять при создании дедлайн +7 дней
- Каждый месяц на договор, у которого есть продажник, создавать задачу “Отчет по клиенту
- На ответственного
- Дедлайн 7 дней
- Ссылка в описании на чек лист
Заявки фрилансеров
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