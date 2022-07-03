Настроить бизнес процессы в СРМ Creatio Terrasoft

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Закрытнет заявок279 просмотров

БП “Лиды”

  • Сделать автоматическое создание сделки из лида в зависимости от стадии завершения лида
БП Воронка “отгрузка товаров”:
  • Активность“Взять фид бек по отгруженному товару

    • подборщику
    • дедлайн 7 дней
    • указать отдельную группу “Фидбек по отгрузке товара”
    • ссылка на гугл документ в описании)
  • Активность “Разобраться с причиной провала сделки отгрузки товара”

    • старшему продажнику
    • дедлайн 1 день
    • указать отдельную группу “Проваленные сделки на отгрузку товара”
    • ссылка на гугл документ в описании
  • Сделка просрочена

    • подборщику
    • наблюдатель старший продажник
    • дедлайн 1 дней
    • указать отдельную группу (просроченные сделки)
    • ссылка на гугл документ “ в описании
  • Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день
БП воронка “заявки СТО”:
  • “Фидбек по выполненному ремонту” (приемщику)

    • приемщику
    • дедлайн 7 дней
    • указать отдельную группу “Фидбек по выполненному ремонту”
    • ссылка на гугл документ в описании)
  • “Разобраться с причиной провала сделки Заявки СТО” (старшему приемщику)
  • Сделка просрочена
  • Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день
БП воронка “заявки Будкомплект”:
  • “Актуализировать запрос через 5 дней после провала сделки

    • На ответственного
    • Вываливать задачу сразу с дедлайном 7 дней
    • В отдельную группу
    • Ссылка в описании
  • Заполнение дедлайна при создании сделки 5 день
БП воронка “Отдел продаж”:
  • Если сделка успешная через неделю подбить итог (можно без звонка)
  • Автоматом проставлять при создании дедлайн +7 дней
БП “раздел договора”
  • Каждый месяц на договор, у которого есть продажник, создавать задачу “Отчет по клиенту

    • На ответственного
    • Дедлайн 7 дней
    • Ссылка в описании на чек лист
Настройка уведомлений в телеграмм
3 года назад
guest_1657524394173
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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