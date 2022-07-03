Необходима консультация по настройке elasticsearch для проекта на Laravel. Задача заключается в оптимизации поиска с учетом приоритетных полей: Название и Ссылка, а также учете опечаток и исправления раскладки. Ожидается помощь в настройке и оптимизации запросов для улучшения результатов поиска.