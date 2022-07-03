Требуется разработать базу данных, основанную на парсинге различных ресурсов. Ознакомьтесь с техническим заданием для подробностей о проекте и его требованиях.
Написать приложение стек : Javascript ,React ExtReact, Node.js, Postgr
Описание в Worde
Заявки фрилансеров
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