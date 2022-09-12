Необходимо опубликовать отзыв о компании в Санкт-Петербурге на Яндекс Картах. Для этого требуется, чтобы автор отзыва проживал в Санкт-Петербурге и имел аккаунт с уровнем знатока города не ниже 6. Отзыв нужно размещать, вводя название компании вручную в поисковой строке Яндекс или в приложении Яндекс.Карты.