Ищу владельца аккаунта гугл адвордс, который может давать рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок212 просмотров

Ищу владельца аккаунта гугл адвордс, который может давать рекламу, оплата -помесячно. Вам ничего не придется делать, вся компания имеется, ее нужно только импортировать.

То есть по сути, цена за помесячную аренду вашего аккаунта.  Ну и плюс иногда кое какие правки в объявлениях, очень редко. Если кто то готов взяться за разумную цену, пишите.

Главное, аккаунт должен быть не российский, так как там блокировка, но и не из СНГ. У меня большие подозрения, что гугл пессимизирует работу таких аккаунтов, то есть уменьшает количесвтва кликов.

Тематика - реклама книг.

3 года назад
viktor_yan
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