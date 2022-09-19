Ищу владельца аккаунта гугл адвордс, который может давать рекламу, оплата -помесячно. Вам ничего не придется делать, вся компания имеется, ее нужно только импортировать.

То есть по сути, цена за помесячную аренду вашего аккаунта. Ну и плюс иногда кое какие правки в объявлениях, очень редко. Если кто то готов взяться за разумную цену, пишите.

Главное, аккаунт должен быть не российский, так как там блокировка, но и не из СНГ. У меня большие подозрения, что гугл пессимизирует работу таких аккаунтов, то есть уменьшает количесвтва кликов.

Тематика - реклама книг.