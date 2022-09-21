Настройка Яндекс Директ

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Закрыт5 заявок345 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для сайта https://pereplanirovka-msk.ru/ требуется настройка Директа

В отклике пожалуйста укажите сроки и стоимость.

А также, если возможно, среднюю цену клика и CTR на который стоит ориентироваться, спасибо!

3 года назад
maestrostt
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