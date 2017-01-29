Логотип для ювелирного интернет магазина

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Завершен23 заявки308 просмотров

Нужен логотип для ювелирного интернет магазина http://moscow-uvelir.ru

обязательное условие: разрешение 275px в ширину и 85px в высоту 

текст в две строки Московский ювелир

                               Украшения на заказ

Цветовая гамма должна вписываться в цветовую схему сайта.

8 лет назад
diamondcap
Петр 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
8 лет назад
$90
5 дней
Спасибо Милене, результат работы понравился. Качественно и профессионально!
Выполнен интересный проект! Приятно сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
8 лет назад