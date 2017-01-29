Разработка логотипа.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки202 просмотра

Разработка логотипа сервиса по заказу уборки и ухода за местами захоронений согласно тех. заданию.

8 лет назад
boltaeff
Михаил 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$80
5 дней
Благодарю Ольгу за прекрасно выполненную работу ! Обращался по рекомендации и на 146 % остался доволен. Ольга с первых слов поняла задачу и дала моим идеям жизнь. В итоге: сроки соблюдены, качество безупречно. Категорически рекомендую !
Замечательное сотрудничество и взаимопонимание. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад