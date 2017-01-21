Сделать логотип полиграфической фирмы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка308 просмотров

Полиграфическа фирма "Копи Ленд" хочу яркий четкий в векторе сделан лого. Подробную информацию дам исполнителю

8 лет назад
alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличный дизайнер! - работа сделана качественно; - работа сделана в сжатые сроки; - всегда на связи; - понимает с полу-слова; - обязательно буду обращаться в дальнейшем; Рекомендую Евгения, однозначно!
Отличный заказчик, задача поставлена точно, оплата моментальная. Категорически рекомендую.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад