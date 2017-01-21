Бюджетный вариант. Оплата только после принятия проекта. Тематика - в личку в логотипе должен быть: название компании + значек шрифт - читабельный, без вензелей
Логотип
День добрый. Нужен уникальный логотип продуктовой дистрибьюторской компании ООО "ВитТим".
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