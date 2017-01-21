Нарисовать логотип

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Закрыт4 заявки217 просмотров

Нужно следующее.

Фон - чёрный. Изображение - белый.

Человек сидит на пуфике (кресло-мешок), рядом с ним стоит кальян.

Из дыма, который он выдувает получается фраза Poof - Poof.

Без четкой прорисовки, только силуэт + инверсия цветов логотипа. 

Вот пример размера

8 лет назад
qmaker
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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