Бюджетный вариант. Оплата только после принятия проекта. Тематика - в личку в логотипе должен быть: название компании + значек шрифт - читабельный, без вензелей
Нарисовать логотип
Нужно следующее.
Фон - чёрный. Изображение - белый.
Человек сидит на пуфике (кресло-мешок), рядом с ним стоит кальян.
Из дыма, который он выдувает получается фраза Poof - Poof.
Без четкой прорисовки, только силуэт + инверсия цветов логотипа.
Вот пример размера
Заявки фрилансеров
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