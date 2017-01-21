Создать логотип для фотографа

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Закрыт24 заявки297 просмотров

Есть сайт http://arseniypekarski.com

Надо сделать логотип, чтобы показывал тематику и суть. Должна быть изюминка. 

8 лет назад
adidas747
Арсений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров