Разработка логотипа для бургерной

Требуется логотип для бургерной, название Beef House, на логотипе хотелось бы видеть изображение головы быка, либо всего быка полностью. Так же, год основания, 2017. Не знаю как делаются логотипы и какое качество изображения, но нужны ещё файлы для широкоформатной печати )