Разработка логотипа для бургерной

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка241 просмотр

Требуется логотип для бургерной, название Beef House, на логотипе хотелось бы видеть изображение головы быка, либо всего быка полностью. Так же, год основания, 2017. Не знаю как делаются логотипы и какое качество изображения, но нужны ещё файлы для широкоформатной печати )

8 лет назад
guest_14848433500212
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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