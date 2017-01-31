Разработать логотип

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Завершен37 заявок305 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип. Есть эскизы, нарисованные от руки, необходимо, на основании них, сделать логотип в цвете и в электронном виде.

https://yadi.sk/i/_baEcsAG3AQLEq

8 лет назад
Pilot-t
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nastya1345
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Очень понравилось сотрудничать с Анастасией. Ответственно, качественно, неординарный и творческий подход к делу. На все правки по заданию реагировала оперативно. 5 баллов! Рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nastya1345
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад