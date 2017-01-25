Нужен логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок159 просмотров

Необходимо разработать логотип для сайта. Пример имеется. Бюджет - 10$.

8 лет назад
svetiksun
Светлана 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Александр выполнил проект очень быстро, а самое главное качественно. Подошёл к своей работе ответственно. На комментарии реагирует быстро и спокойно. Рекомендую!
Светлана очень грамотная заказчица четко понимающая чего хочет видеть в конечном результате. За время работы она всегда была на связи, а после выполнения моментально произвела оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад