Бюджетный вариант. Оплата только после принятия проекта. Тематика - в личку в логотипе должен быть: название компании + значек шрифт - читабельный, без вензелей
Создание логотипа
Требуется создать логотип. Он должен быть простой, уникальный и запоминающийся.
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