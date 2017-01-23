Создание логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка129 просмотров

Требуется создать логотип. Он должен быть простой, уникальный и запоминающийся.

8 лет назад
knv2698
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$55
1 день
Всем рекомендую Владимира, знает свое дело на отлично. Планирую обращаться к нему повторно.
Был рад сотрудничеству. Оплата, тех. задание, связь - всё на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад