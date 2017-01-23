Разработать логотип SEO компании

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Закрыт26 заявок241 просмотр

Есть будущий проект. 

Сайт будет посвящен SEO (продвижению сайтов в интернете) 

Целевая аудитория - собственники и владельцы бизнесов которые хотят продвинуть свой сайт, менеджеры компаний и агентств по созданию сайтов которые заказывают продвижение на аутсорс, фриланесеры по SEO.   

Социальный статус клиентов - высокий, у всех есть либо бизнесс либо хорошая работа и зарплата. 

Сайт будет технический, то есть куча статей будет связанных с тем как настраивать всякие программы по продвижению, глубоко и тонко. 

Так же сайт будет продавать услуги по SEO. 

Нужно разработать логотип. 

Пожелания:

Хотелось бы красиво и современно обыграть доменное имя + добавить к надписи что нибудь живое(например животное)

Если есть вопросы задавайте. 

Сколько будет стоить? 

8 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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