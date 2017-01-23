Нарисовать логотип транспортной компании. Понравившиеся примеры и цветовую гамму сообщим при общении.
Разработать логотип SEO компании
Есть будущий проект.
Сайт будет посвящен SEO (продвижению сайтов в интернете)
Целевая аудитория - собственники и владельцы бизнесов которые хотят продвинуть свой сайт, менеджеры компаний и агентств по созданию сайтов которые заказывают продвижение на аутсорс, фриланесеры по SEO.
Социальный статус клиентов - высокий, у всех есть либо бизнесс либо хорошая работа и зарплата.
Сайт будет технический, то есть куча статей будет связанных с тем как настраивать всякие программы по продвижению, глубоко и тонко.
Так же сайт будет продавать услуги по SEO.
Нужно разработать логотип.
Пожелания:
Хотелось бы красиво и современно обыграть доменное имя + добавить к надписи что нибудь живое(например животное)
Если есть вопросы задавайте.
Сколько будет стоить?
Заявки фрилансеров
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