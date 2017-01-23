Разработать логотип SEO компании

Есть будущий проект.

Сайт будет посвящен SEO (продвижению сайтов в интернете)

Целевая аудитория - собственники и владельцы бизнесов которые хотят продвинуть свой сайт, менеджеры компаний и агентств по созданию сайтов которые заказывают продвижение на аутсорс, фриланесеры по SEO.

Социальный статус клиентов - высокий, у всех есть либо бизнесс либо хорошая работа и зарплата.

Сайт будет технический, то есть куча статей будет связанных с тем как настраивать всякие программы по продвижению, глубоко и тонко.

Так же сайт будет продавать услуги по SEO.

Нужно разработать логотип.

Пожелания:

Хотелось бы красиво и современно обыграть доменное имя + добавить к надписи что нибудь живое(например животное)

Если есть вопросы задавайте.

Сколько будет стоить?