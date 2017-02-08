Каршеринг электромобилей

Руслану большое спасибо. Очень помог. С учетом нашей требовательности и неоднократных поправок и дополнений - благодарим за проявленное терпение. Финансово доверять можно - несмотря на возможные варианты, мы сперва оплатили, а потом была работа. При этом соблюли заявленные первоначально сроки реализации и стоимость.