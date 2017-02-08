Каршеринг электромобилей

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Завершен12 заявок177 просмотров

Бриф:

https://docs.google.com/document/d/1y7od4P4bQLCtlKypx1gCDpUG-dnJHTmZ_Zc7GzjdXmM/edit?usp=sharing

8 лет назад
ElVS
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
7 дней
Руслану большое спасибо. Очень помог. С учетом нашей требовательности и неоднократных поправок и дополнений - благодарим за проявленное терпение. Финансово доверять можно - несмотря на возможные варианты, мы сперва оплатили, а потом была работа. При этом соблюли заявленные первоначально сроки реализации и стоимость.
Сотрудничеством остался доволен! Алексей ответственный и порядочный человек, а также компетентный заказчик. Требования были понятными, на все дополнительные вопросы касательно задания получил развернутые ответы. Обратная связь была быстрой. Благодарю за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
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