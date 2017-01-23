Нарисовать логотип

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Нарисовать логотип для спортивного интернет магазина- sportmarket.net.ua/ под общую стилистику сайта. 

Детали обсудим при переписке. 

Указывайте цену и примеры работ. 

Спасибо.

8 лет назад
dshevchuk
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров