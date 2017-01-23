Бриф: https://docs.google.com/document/d/1y7od4P4bQLCtlKypx1gCDpUG-dnJHTmZ_Zc7GzjdXmM/edit?usp=sharing
Логотип транспортной компании
Нарисовать логотип транспортной компании. Понравившиеся примеры и цветовую гамму сообщим при общении.
Заявки фрилансеров
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