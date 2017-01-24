Разработка Логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка249 просмотров

Интересует разработка логотипа с последующим шагом фирменного стиля, под название предприятия - "ИНСТИТУТ УГЛЕРОДНЫХ НАНО МАТЕРИАЛОВ" и на ан. «INSTITUTEOF CARBON NANO MATERIALS»

    

8 лет назад
alexey1633304
Алексей Кап 
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $30

    Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся Поставкасварочной и иной промышленной продукции. Логотипы которые нравятся: Бмв, мерседес, sony, audi, McDonald’s Бриф во вложении. Там подробное описание.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип SEO компании

    Есть будущий проект.  Сайт будет посвящен SEO (продвижению сайтов в интернете)  Целевая аудитория - собственники и владельцы бизнесов которые хотят продвинуть свой сайт, менеджеры компаний и агентств по созданию сайтов которые заказывают продвижение ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Нарисовать логотип для спортивного интернет магазина- sportmarket.net.ua/ под общую стилистику сайта.  Детали обсудим при переписке.  Указывайте цену и примеры работ.  Спасибо.

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип и иконки для сайта

    Необходимо разработать логотип и комплект иконок для сайта объявлений. Только уникальная эксклюзивная работа. При обращении присылайте примеры. В приоритете современный FLAT - стиль. Договор.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заказ логотипа для компании.

    Клининговой компании Енот, нужно разработать логотоип, на нем должен быть изображен рисованный , добрый, трудящийся енот с шваброй и тряпкой. Пример Енота прикрепляю. Жду Ваши предложения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад