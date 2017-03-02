Разработка логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок214 просмотров

Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся Поставкасварочной и иной промышленной продукции.

Логотипы которые нравятся: Бмв, мерседес, sony, audi, McDonald’s

Бриф во вложении. Там подробное описание.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Все хорошо !
Прекрасный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад