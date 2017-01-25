Логотип для лендинга

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Завершен19 заявок196 просмотров

Требуется сделать логотип для лендинга. Тематика: копирайтинг, написание статей, продающих текстов, и т.п.

Название: Форвард

Написание статей
8 лет назад
scorcha
Евгенй 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

eminveli
Эмин 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Очень быстро. Красиво и качественно. Учел все пожелания. В следующий раз обязательно обращусь к Эмину.
Приятно работать, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

eminveli
Эмин 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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