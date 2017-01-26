Отрисовать логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка193 просмотра

Требуется отрисовать логотип. Подробности исполнителю.

8 лет назад
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Ответственный клиентоориентированный исполнитель. Сотрудничество прошло успешно
Отличный заказчик, понятно пояснил ТЗ, оплату провел во время, рекомендую!

Заявки фрилансеров

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад