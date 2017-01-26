Требуется сделать логотип для лендинга. Тематика: копирайтинг, написание статей, продающих текстов, и т.п. Название: Форвард
Отрисовать логотип
Требуется отрисовать логотип. Подробности исполнителю.
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