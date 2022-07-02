Написать телеграм бот по инвестициям

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок1068 просмотров

Написать копию телеграм бота @Financespacemoney_bot.

Язык программирования Python, библиотека Aiogram (асинхрон).

Админ панель Django.

С вас понять логику и написать внутрянку.

DjangoPython
3 года назад
Andrey_Kruglov
Андрей 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка скрипта для работы на современных браузерах

    Необходимо доработать скрипт для работы на современных браузерах, который считывает данные из текстового файла, определяет время модификации, подсчитывает количество файлов в папках и строки в лог-файле. Все значения должны выводиться на экран с помощью команды alert. Задача включает работу с файлами и папками на сетевом ресурсе.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка программы движения робота уборщика

    Требуется разработка программного обеспечения для робота уборщика с управлением движением и прогнозированием маршрута. Этапы включают управление узлами, классификацию препятствий и коррекцию маршрута в зависимости от динамических целей. Ожидаются ответы на три вопроса о готовности к проекту, опыте и стоимости разработки. После обсуждения возможного сотрудничества будет подписано NDA и выслано ТЗ.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по гугл таблицам

    Ищется специалист по гугл таблицам для консультации по проекту, связанному с автоматизацией и работой с большим количеством таблиц. Также требуется исполнитель для реализации проекта и его дальнейшей поддержки. Вопросы касаются переноса информации и улучшения схемы работы.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Очистка андроид от мусорных файлов

    Необходимо разработать простую программу для очистки кеша на устройствах Android. Программа должна эффективно удалять мусорные файлы и оптимизировать производительность устройства. Укажите в предложении опыт работы с приложениями для Android.

    Android
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Задачи, программирование

    Требуется выполнить задания по программированию на языке Pascal с использованием среды Lazarus. Все условия и пояснения находятся в приложенных файлах. Важно строго следовать требованиям и обеспечить корректное выполнение каждой задачи.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переменная cmd

    Требуется получить значение переменной 'temp' и вставить его в переменную 'Data' так, чтобы 'Data' содержала корректный текст. Необходимо исправить текущий код, чтобы при выполнении 'Set Data' выводилось значение 'temp' и корректно обрабатывался 'openssl'.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контрольные работы по Java

    Требуется выполнение двух контрольных работ по Java, ориентированных на прикладное программное обеспечение. Задача включает разработку и анализ программных решений.

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сообщения отправляется клиенту в определенное время

    Требуется разработка прикладного ПО на C#, которое будет автоматически отправлять сообщения клиентам в определенное время (с 18:00 до 9:00) о том, что компания не работает. Необходимо реализовать надежный механизм уведомлений.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад