Дописать стратегию

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка436 просмотров

Есть готовая стратегия которая совершает входы в позиции, но не совершает закритие позиции, Задание Дописать Закритие позиции

3 года назад
guest_16567870890223
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Виртуальная камера на Android

    Требуется создать приложение для Android, которое позволит использовать видео или изображение с виртуальной камеры вместо основного потока с передней или задней камеры устройства. Необходима реализация функции передачи видео в реальном времени.

    Android
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен бот для букмекера Pinacle

    Требуется разработать бота для букмекера Pinacle, который будет автоматически делать ставки на определенные лайв-матчи после первого гола. Бот должен быть настраиваемым для выбора матчей и обеспечивать надежную работу в реальном времени.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Небольшая программа на windows для генерации excel и xml файла

    Разработайте небольшую программу для Windows, которая генерирует XML файл с 9 полями ввода и Excel файл для хранения введенной информации. Программа должна обрабатывать данные, оборачивая их в соответствующие XML теги, и обеспечивать возможность рендеринга списка в Excel. После рендера вся информация должна очищаться из памяти.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Java работа с моим исходным кодом

    $90

    Необходимо выполнить работу с исходным кодом на Java для прикладного ПО, связанным с игрой Lineage 2. Задача включает реализацию требований по техническому заданию. Ожидается качественная доработка и исправление кода в соответствии с заданными параметрами.

    Java
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дэшборда Microsoft Power Bi

    Ищется специалист для создания дэшборда в Microsoft Power Bi. Задача включает парсинг данных с различных сайтов и построение аналитики по ценам. Обязателен опыт работы с Power Bi. Пример аналогичного отчета предоставляется по запросу.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать телеграм бот по инвестициям

    $1200

    Требуется разработать копию телеграм бота @Financespacemoney_bot. Использовать язык программирования Python и библиотеку Aiogram для асинхронной работы. Необходимо создать админ панель на Django и разобраться в логике работы бота для реализации внутренней структуры.

    DjangoPython
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка скрипта для работы на современных браузерах

    Необходимо доработать скрипт для работы на современных браузерах, который считывает данные из текстового файла, определяет время модификации, подсчитывает количество файлов в папках и строки в лог-файле. Все значения должны выводиться на экран с помощью команды alert. Задача включает работу с файлами и папками на сетевом ресурсе.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать ПО для отладочной платы stm32f407

    Требуется разработать прикладное ПО для отладочной платы stm32f407. Основные задачи: чтение сообщений по шине i2c, вывод данных в uart, измерение напряжения на одной или трех линиях, и форматирование вывода данных. Необходима схема согласователя уровней для диапазона 11-20 вольт, а также реализация прерываний для различных режимов работы.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка программы движения робота уборщика

    Требуется разработка программного обеспечения для робота уборщика с управлением движением и прогнозированием маршрута. Этапы включают управление узлами, классификацию препятствий и коррекцию маршрута в зависимости от динамических целей. Ожидаются ответы на три вопроса о готовности к проекту, опыте и стоимости разработки. После обсуждения возможного сотрудничества будет подписано NDA и выслано ТЗ.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад